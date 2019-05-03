5 королев красоты на подиуме и в реальной жизни

Само собой разумеется, что признанные королевы красоты должны быть красивыми. Но, как вы можете увидеть из фотографий ниже, они еще красивее, когда находятся не на подиуме.

Всевозможные конкурс красоты, такие, как "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" часто требуют от конкурсанток носить невероятное количество косметики, пышных причесок, экстравагантных платьев и различных эффектных костюмов, но мы уверены, вы согласитесь, что эти женщины выглядят намного лучше на фотографиях, взятых из их реальной жизни.

1. Паулина Вега (Колумбия), "Мисс Вселенная" 2014

2. Азра Акын (Турция), "Мисс Мира" 2002

3. Лейла Лопес (Ангола), "Мисс Вселенная" 2011

4. Пиа Алонзо (Филиппины), "Мисс Вселенная" 2015

5. Рийо Мори (Япония), "Мисс Вселенная" 2007

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