У необычной межрасовой пары два малыша. Как, думаете, выглядят их дети?

Друзья и родственники называют эту прекрасную пару "кофе с молоком". Герои нашей сегодняшней публикации - прекрасный пример, доказывающий, что любовь - это великое и очень сильное чувство. Оно всяко сильнее, чем любые расовые, национальные, религиозные и прочие вопросы.



Всё дело в том, что Джейми и Никки по фамилии Перкинс - межрасовая пара. А ещё у них родились очень красивые дети, ведь уже давно известно, что от подобных союзов дети рождаются более здоровыми и симпатичными.

Семья Перкинсов живёт в городе Мельбурн, что в Австралии. Они женаты уже более пяти лет. Никки ведёт собственный блог в Instagram и YouTube. У неё более миллиона подписчиков! Тем же занимается и её супруг Джейми.



Он не такой популярный, как его жена, но всё же также имеет свою фанатскую базу. Кроме всего прочего, мужчина профессионально занимается фотографией.

Два года назад в семье родился первый ребёнок, девочка. А буквально несколько месяцев назад у Никки и Джейме появилась вторая дочурка. Обе малышки - мулатки. Этого следовало ожидать, ведь чёрные гены, как правило, сильнее, чем белые, и дети рождаются преимущественно тёмненькими. Впрочем, это совершенно не делает их хуже, даже наоборот!

Раньше в австралийском обществе с негативом и непониманием смотрели на межрасовые связи.

Однако сегодня ситуация изменилась, а социум стал более демократичен к подобным союзам

В конце концов, никакая раса или национальность не должна стать преградой, если это настоящая любовь

В Мире Чудес