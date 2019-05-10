Как выглядели бы Мстители, если бы фильмы о них снимались в 90-х
Турецкий художник под рабочим ником houseofmat перенёс премьеру наших любимых Мстителей. На 20 лет. В прошлое. Да, он представил, как выглядели бы Железный человек, Тор, Халк и другие супергерои, если бы фильмы о Мстителях сняли в 90-х годах прошлого века. Многие знаменитые актёры, которые давным давно всем всё доказали, тогда были помоложе и посвежее и легко взвалили на себя ответственность за безопасность нашей планеты в выдуманной вселенной Marvel.
С помощью фотошопа houseofmat наглядно демонстрирует нам, как смотрелись бы Том Круз, Джонни Депп и их современники в роли главных супергероев сегодняшнего дня.
1. Сокол, Железный человек и Тор из 90-х
В ролях:
- Сокол - Эдди Мёрфи
- Железный человек - Том Круз
- Тор - Брэд Питт
Оригинальный каст: Энтони Маки, Роберт Дауни младший и Крис Хемсворт.
2. Чёрная пантера, Халк, Алая Ведьма и Человек-муравей из 90-х
В ролях:
- Чёрная пантера - Дензел Вашингтон
- Халк - Дэвид Духовны
- Алая ведьма - Алисия Сильверстоун
Оригинальный каст: Чедвик Боузман, Марк Руффало, Элизабет Олсен и Пол Радд
3. Пэппер Потс, Человек-паук, Звёздный Лорд и Доктор Стрэндж из 90-х
В ролях:
- Пеппер - Шерон Стоун
- Человек-паук - Майкл Джей Фокс
- Звёздный Лорд - Брэндон Фрейзер
- Доктор Стрэндж - Киану Ривз
Оригинальный каст: Гвинет Пэлтроу, Том Холланд, Крис Пратт и Бенедикт Камбербэтч
4. Вижен, Соколиный глаз, Капитан Америка, Железный патриот и Оса из 90-х
В ролях:
- Вижен - Дольф Лундгрен
- Соколиный глаз - Джонни Депп
- Капитан Америка - Леонардо ДиКаприо
- Железный патриот - Кьюба Гудинг
- Оса - Сандра Буллок
Оригинальный каст: Пол Беттани, Джереми Реннер, Крис Эванс, Дон Чидл и Эванджелин Лилли
Взглянув на актёров более старшего поколения в роли Мстителей верится, что они справлялись бы со своими обязанностями ничем не хуже их молодых коллег. Вероятно, будь их вахта, непобедимый злодей Танос так и не смог бы произвести тот самый щелчок.