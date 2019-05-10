Как выглядели бы персонажи «Игры престолов», соответствуй они описанию в книгах

Сейчас практически все с нетерпением ждут новых серий популярного сериала Игра престолов. Всем известно, что он снят по мотивам книг Джорджа Р. Р. Мартина и те, кто читал эти произведения, знают, что не все герои в фильме соответствуют книжным образам. Как сообщает looper, некоторым персонажам сценаристы изменили лишь длину волос или цвет глаз, а внешность других претерпела глобальные перемены. Предлагаем вам взглянуть на то, как должны были выглядеть актёры Игры престолов, если бы их внешность соответствовала образам, описанным в книгах.

1. Даарио Нахарис

По книге Даарио был с синими волосами и бородой, разделённой на три части, а его усы переливались золотом. В сериале решили придерживаться естественного цвета волос.

2. Джейме Ланнистер

Джейме из сезона в сезон менял свой образ и был довольно близок к оригиналу, но всё же фанаты посчитали его недостаточно точным. В 6 сезоне он должен носить длинную бороду и вьющиеся золотые кудри, а в сериале на тот момент его представили гладко выбритым с короткими волосами.

3. Брандон Старк

Бран должен был больше походить на свою мать и иметь каштановые волосы и голубые глаза.

4. Дейенерис Таргариен

По книгам Дейенерис стала лысой после того, как вышла из огня вместе со своими драконами. Её волосы не смогли отрасти достаточно быстро, и она ходила с короткой причёской. Также автор наградил Дени красивым фиолетовым цветом глаз.

5. Бриенна Тарт

По задумке автора Бриенна обладала красивыми голубыми глазами. Её лицо было усеяно веснушками, а губы должны быть намного пухлее, чем у актрисы сериала. Также девушке-воину в одной из передряг выбили зубы и практически откусили половину щеки.

6. Серсея Ланнистер

Серсея в фильме практически ничем не отличается от Серсеи в книге. Её волосы должны быть немного светлее, а глаза по описанию автора иметь яркий изумрудный оттенок. Также из-за её любви к алкоголю, она должна была немного располнеть.

7. Эдмар Талли

В книге Эдмар выглядит намного моложе и носит пышную рыжую шевелюру, присущую роду Талли.

8. Эурон Грейджой

На самом деле у Эурона был более тёмный цвет волос, а один глаз скрывался под повязкой.

9. Джилли

В книге Джилли была намного моложе, чем её показали в сериале. Её зубы не были настолько заметны, а лицо выглядело более худощавым.

10. Джон Сноу

Тут режиссеры потрудились на славу и выбрали актёра, который практически на 100% попал в образ своего персонажа.

11. Джорах Мормонт

Джорах был не настолько красив, как его показали на экране. Мужчина имел густую тёмную растительность на груди и лысеющую голову. У него были огромные плечи и клеймо на лице, которое он получил за непослушание, когда был в рабстве.

12. Арья Старк

Арья ещё одна представительница рода Старков, которая точно повторила образ, описанный в книге.

13. Лансель Ланнистер

В книгах Ланселю было всего семнадцать, но его волосы поседели после тяжёлой битвы, а на лице появилось множество морщин. Ритуал посвящения присутствовал только фильме, поэтому на лбу молодого человека не было семиконечной звезды.

14. Петир Бейлиш

Петиру не хватает лишь заострённой бороды, а в целом внешний вид героя соответствует книгам.

15. Лиза Аррен

Джордж Мартин описывал Лизу как толстушку с голубыми глазами и выпадающими рыжими кудрями, но на экране появилась очень стройная и зеленоглазая женщина.

16. Мелиссандра

Кажется, актриса Карис ван Хаутен была рождена, чтобы сыграть роль Меллисандры. Только её глаза в книге имели янтарный оттенок, а не голубой.

17. Барристан Селми

По сюжету книги Барристан отрастил волосы и отпустил бороду, чтобы выдать себя за другого человека и примкнуть к свите Дейенерис.

18. Миссандея

Миссандея - именно тот персонаж, который не соответствует книгам. Девушка должна иметь более плоские черты лица и выглядеть намного моложе.

19. Эддард Старк

Чтобы быть похожим на своего книжного персонажа у Эддарда Старка должны быть более длинные тёмные волосы.

20. Оберин Мартелл

В книгах Оберин предстал перед читателями как длинноволосый смуглый мужчина с заострёнными чертами лица и линией роста волос на лбу в виде треугольника.

21. Рамси Болтон

Автор книг сделал Рамси Болтона совершенно непривлекательным персонажем с длинными волосами и близко посаженными глазами.

22. Робб Старк

В сериале Роббу не хватает лишь длинных каштановых волос и гладко выбритого лица.

23. Роберт Баратеон

По книгам Робберт был выше своего экранного героя, а волосы не успели настолько поседеть.

24. Русе Болтон

Внешность Русе Болтона далека от книжного персонажа, но актёр блестяще смог передать характер этого героя. Автор книг видел его с длинными чёрными волосами и пронзительным ледяным взглядом.

25. Сэмвел Тарли

Сэм не отращивал бороду и был ещё полнее, чем его показали в сериале.

26. Сандор Клиган

Визажисты проекта постарались на славу, но нанесли увечья на лице Сандора не с той стороны и немного меньше, чем это описал автор книг.

27. Станнис Баратеон

В книгах Станнис описан как широкоплечий и лысеющий темноволосый мужчина.

28. Сирио Форель

Самое главное отличие Сирио - это лысина, которой сценаристы сериала решили пренебречь и сделать ему шикарные кудри.

29. Григор Клиган

В сериале Григор довольно могущественный и сильный персонаж. В книгах он ещё выше, больше и носит длинные тёмные волосы.

30. Теон Грейджой

В книгах у Теона седые волосы и худощавое телосложение.

31. Тирион Ланнистер

В сериале Тирион Ланнистер выглядит намного привлекательнее, чем его описал Джордж Мартин. По сюжету книг у него были разного цвета глаза, а в битве при черноводной ему отрубили нос.

32. Бенджен Старк

В книгах у Бенджена были голубые глаза и более вытянутое лицо, но в остальном он соответствует образу.

33. Тайвин Ланнистер

Тайвин - один из немногих, чей сериальный образ лишь немного отличается от книжного. Сценаристы добавили ему немного волос и отпустили небольшую бороду.

34. Яра Грейджой

В сериале Яра Грейджой претерпела глобальные изменения. Во-первых, в книжном варианте её звали Аша, но сценаристы испугались, что зрители будут путать её с другой героиней. Во-вторых, у девушки должны были быть короткие тёмные волосы, зачёсанные на лицо.

35. Игритт

Одичалая девушка по имени Игритт в книге представлена с огненно рыжими волосами, нелепым носом с горбинкой и немного выпуклыми глазами. Сценаристы же решили сделать её немного привлекательнее.

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