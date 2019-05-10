Как выглядели бы персонажи «Игры престолов», соответствуй они описанию в книгах
Сейчас практически все с нетерпением ждут новых серий популярного сериала Игра престолов. Всем известно, что он снят по мотивам книг Джорджа Р. Р. Мартина и те, кто читал эти произведения, знают, что не все герои в фильме соответствуют книжным образам. Как сообщает looper, некоторым персонажам сценаристы изменили лишь длину волос или цвет глаз, а внешность других претерпела глобальные перемены. Предлагаем вам взглянуть на то, как должны были выглядеть актёры Игры престолов, если бы их внешность соответствовала образам, описанным в книгах.
1. Даарио Нахарис
По книге Даарио был с синими волосами и бородой, разделённой на три части, а его усы переливались золотом. В сериале решили придерживаться естественного цвета волос.
2. Джейме Ланнистер
Джейме из сезона в сезон менял свой образ и был довольно близок к оригиналу, но всё же фанаты посчитали его недостаточно точным. В 6 сезоне он должен носить длинную бороду и вьющиеся золотые кудри, а в сериале на тот момент его представили гладко выбритым с короткими волосами.
3. Брандон Старк
Бран должен был больше походить на свою мать и иметь каштановые волосы и голубые глаза.
4. Дейенерис Таргариен
По книгам Дейенерис стала лысой после того, как вышла из огня вместе со своими драконами. Её волосы не смогли отрасти достаточно быстро, и она ходила с короткой причёской. Также автор наградил Дени красивым фиолетовым цветом глаз.
5. Бриенна Тарт
По задумке автора Бриенна обладала красивыми голубыми глазами. Её лицо было усеяно веснушками, а губы должны быть намного пухлее, чем у актрисы сериала. Также девушке-воину в одной из передряг выбили зубы и практически откусили половину щеки.
6. Серсея Ланнистер
Серсея в фильме практически ничем не отличается от Серсеи в книге. Её волосы должны быть немного светлее, а глаза по описанию автора иметь яркий изумрудный оттенок. Также из-за её любви к алкоголю, она должна была немного располнеть.
7. Эдмар Талли
В книге Эдмар выглядит намного моложе и носит пышную рыжую шевелюру, присущую роду Талли.
8. Эурон Грейджой
На самом деле у Эурона был более тёмный цвет волос, а один глаз скрывался под повязкой.
9. Джилли
В книге Джилли была намного моложе, чем её показали в сериале. Её зубы не были настолько заметны, а лицо выглядело более худощавым.
10. Джон Сноу
Тут режиссеры потрудились на славу и выбрали актёра, который практически на 100% попал в образ своего персонажа.
11. Джорах Мормонт
Джорах был не настолько красив, как его показали на экране. Мужчина имел густую тёмную растительность на груди и лысеющую голову. У него были огромные плечи и клеймо на лице, которое он получил за непослушание, когда был в рабстве.
12. Арья Старк
Арья ещё одна представительница рода Старков, которая точно повторила образ, описанный в книге.
13. Лансель Ланнистер
В книгах Ланселю было всего семнадцать, но его волосы поседели после тяжёлой битвы, а на лице появилось множество морщин. Ритуал посвящения присутствовал только фильме, поэтому на лбу молодого человека не было семиконечной звезды.
14. Петир Бейлиш
Петиру не хватает лишь заострённой бороды, а в целом внешний вид героя соответствует книгам.
15. Лиза Аррен
Джордж Мартин описывал Лизу как толстушку с голубыми глазами и выпадающими рыжими кудрями, но на экране появилась очень стройная и зеленоглазая женщина.
16. Мелиссандра
Кажется, актриса Карис ван Хаутен была рождена, чтобы сыграть роль Меллисандры. Только её глаза в книге имели янтарный оттенок, а не голубой.
17. Барристан Селми
По сюжету книги Барристан отрастил волосы и отпустил бороду, чтобы выдать себя за другого человека и примкнуть к свите Дейенерис.
18. Миссандея
Миссандея - именно тот персонаж, который не соответствует книгам. Девушка должна иметь более плоские черты лица и выглядеть намного моложе.
19. Эддард Старк
Чтобы быть похожим на своего книжного персонажа у Эддарда Старка должны быть более длинные тёмные волосы.
20. Оберин Мартелл
В книгах Оберин предстал перед читателями как длинноволосый смуглый мужчина с заострёнными чертами лица и линией роста волос на лбу в виде треугольника.
21. Рамси Болтон
Автор книг сделал Рамси Болтона совершенно непривлекательным персонажем с длинными волосами и близко посаженными глазами.
22. Робб Старк
В сериале Роббу не хватает лишь длинных каштановых волос и гладко выбритого лица.
23. Роберт Баратеон
По книгам Робберт был выше своего экранного героя, а волосы не успели настолько поседеть.
24. Русе Болтон
Внешность Русе Болтона далека от книжного персонажа, но актёр блестяще смог передать характер этого героя. Автор книг видел его с длинными чёрными волосами и пронзительным ледяным взглядом.
25. Сэмвел Тарли
Сэм не отращивал бороду и был ещё полнее, чем его показали в сериале.
26. Сандор Клиган
Визажисты проекта постарались на славу, но нанесли увечья на лице Сандора не с той стороны и немного меньше, чем это описал автор книг.
27. Станнис Баратеон
В книгах Станнис описан как широкоплечий и лысеющий темноволосый мужчина.
28. Сирио Форель
Самое главное отличие Сирио - это лысина, которой сценаристы сериала решили пренебречь и сделать ему шикарные кудри.
29. Григор Клиган
В сериале Григор довольно могущественный и сильный персонаж. В книгах он ещё выше, больше и носит длинные тёмные волосы.
30. Теон Грейджой
В книгах у Теона седые волосы и худощавое телосложение.
31. Тирион Ланнистер
В сериале Тирион Ланнистер выглядит намного привлекательнее, чем его описал Джордж Мартин. По сюжету книг у него были разного цвета глаза, а в битве при черноводной ему отрубили нос.
32. Бенджен Старк
В книгах у Бенджена были голубые глаза и более вытянутое лицо, но в остальном он соответствует образу.
33. Тайвин Ланнистер
Тайвин - один из немногих, чей сериальный образ лишь немного отличается от книжного. Сценаристы добавили ему немного волос и отпустили небольшую бороду.
34. Яра Грейджой
В сериале Яра Грейджой претерпела глобальные изменения. Во-первых, в книжном варианте её звали Аша, но сценаристы испугались, что зрители будут путать её с другой героиней. Во-вторых, у девушки должны были быть короткие тёмные волосы, зачёсанные на лицо.
35. Игритт
Одичалая девушка по имени Игритт в книге представлена с огненно рыжими волосами, нелепым носом с горбинкой и немного выпуклыми глазами. Сценаристы же решили сделать её немного привлекательнее.