Как выглядели персонажи «Игры престолов» в первом и последнем сезоне сериала

Хорошего понемножку - в случае "Игры престолов" этого самого немножко оказалось 8 сезонов. С 2011-го по 2019-й год персонажи жили, умирали, предавали друг друга и всячески пытались выжить среди скандалов, интриг и расследований. За это время сюжет успел завернуться, вывернуться и снова завернуться так, что некоторые фанаты оказались не готовы к изменениям, которые произошли с их любимцами с 1-го по 8-ой сезон. А там было, на что посмотреть!

Бран Старк

Тирион Ланнистер

Дейенерис Таргариен

Сандор Клиган

Арья Старк

Робин Аррен

Джорах Мормонт

Санса Старк

Дрогон

Серсея Ланнистер

Джейме Ланнистер

Джон Сноу

Сэм Тарли

Теон Грейджой

Призрак

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