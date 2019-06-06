Обманули время: 10 известных красавцев-актеров, которые вообще не стареют
Их звёздные лица знают все. Их главная задача - влюблять в себя и приковывать зрителя к экрану, что красавцам из этого списка удаётся на славу. Но глядя на их фото закрадывается мысль, что тут не обошлось без колдовства или хорошего пластического хирурга. Ведь проходят годы, а эти 10 знаменитых актеров и не думают стареть.
1. Джозеф Гордон-Левит: 37 лет
В 2007...
В 2007...
...и в 2017
...и в 2017
Только костюмы стали дороже, а роли - серьёзнее.
2. Ченнинг Татум: 37 лет
В 2007...
В 2007...
...и в 2017
...и в 2017
Не зря они с Гордоном-Левитом старые друзья. Видимо, делят общий секрет.
3. Уилл Смит: 49 лет
Кадр из фильма "Люди в чёрном", 1997 год
Кадр из фильма "Люди в чёрном", 1997 год
В 2017
В 2017
Хотите почувствовать себя старым? Тогда вот вам печальный факт: первая часть "Людей в чёрном" вышла 20 лет назад, в 1997-ом году. Но вот на внешности мистера Смита это никак не отразилось. Инопланетный заговор на лицо.
4. Тоби Магуайр: 42 года
"Человек-Паук", 2002
В 2002...
...в 2017
...в 2017
Вот он, истинный Человек-Паук! А не эти новички из римейков.
5. Николас Кейдж: 54 года
В молодости
В молодости
Сейчас
Сейчас
Ладно. Может, и поменялся, но только в лучшую сторону!
6. Орландо Блум: 41 год
На церемонии вручения премии "Выбор подростков"-2007
На церемонии вручения премии "Выбор подростков"-2007
В 2017
В 2017
Кто бы мог подумать, что голубоглазому блондину Леголасу в этом году стукнуло 40. Но ведь эльфы не стареют, правда? Пираты, кстати, тоже.
7. Джейсон Стэйтем: 50 лет
В 2007...
В 2007...
...в 2017
...в 2017
10 лет и никаких изменений! Как такое возможно?
8. Том Круз: 55 лет
"Джерри Магуайер", 1996 год
"Интервью с вампиром", 1994 год
В 2017
В 2017
9. Элайджа Вуд: 37 лет
2001, на премьере "Властелин Колец: Братство Кольца"
В 2001, на премьере "Властелин Колец: Братство Кольца"
В 2017-ом
В 2017-ом
Вот, как можно выглядеть в 36!
10. Джаред Лето: 46 лет
Лето 2002-го года
Лето сурового 2007-го
Лето образца 2017
Лето образца 2017