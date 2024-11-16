Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола

58-летний боксер Майк Тайсон выступил с заявлением после поражения от блогера Джейка Пола на вечере профессионального боя в Арлингтоне и поделился мыслями о реванше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Sport24.

"Мне нечего доказывать никому, кроме себя. Себе хотел показать, что я еще могу. У меня были проблемы со здоровьем, но я не ищу оправдания. Что касается Пола, то он хороший боец, это был тяжелый бой. Реванш? Будет зависеть от ситуации. Не думаю, что это был мой последний бой", - заявил Тайсон.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 - нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.