Пролетавшая мимо Солнца комета попала на ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео пролёта кометы C/2024 G3 (ATLAS) близ Солнца. Как передает Day.Az, кадры, снятые с космическим аппаратом SOHO, опубликованы в Телеграм. Эта комета проходит между космическим кораблем SOHO и Солнцем и поэтому на снимках скомпилированных в видео кажется очень большой.
В Сети набирает популярность видео пролёта кометы C/2024 G3 (ATLAS) близ Солнца.
Как передает Day.Az, кадры, снятые с космическим аппаратом SOHO, опубликованы в Телеграм.
Эта комета проходит между космическим кораблем SOHO и Солнцем и поэтому на снимках скомпилированных в видео кажется очень большой. У C/2024 G3 (ATLAS) отчетливое маленькое ядро и большой яркий хвост, загибающийся в сторону от Солнца.
Представляем вашему вниманию данное видео: