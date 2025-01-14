Пожары в Лос-Анджелесе изменили расписание церемонии «Оскар»
Пожары в Лос-Анджелесе повлияли на даты и формат церемонии вручения премии «Оскар». Узнайте, что изменилось в расписании, кто станет ведущим и когда пройдет мероприятие.
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе, начавшиеся 7 января, заставили Академию кинематографических искусств и наук внести изменения в расписание церемонии вручения премии "Оскар".
Напомним, что пожары унесли жизни 24 человек, уничтожили тысячи строений, включая знаменитые достопримечательности и дома известных личностей.
Как передает Day.Az, академия перенесла объявление номинантов с 17 января на 23 января. Мероприятие пройдет в виртуальном формате, без участия представителей СМИ.
Кроме того, период голосования был продлен до 17 января вместо ранее запланированного 12 января. Традиционный обед номинантов, на котором актеры, режиссеры и мастера киноиндустрии делают ежегодное "классное фото", был полностью отменен.
Торжественное вручение премии за научные и технические достижения, ранее назначенное на 18 февраля, также перенесено. Новая дата будет объявлена позже.
Заявление Академии
"Мы опустошены последствиями пожаров и теми серьезными потерями, которые переживает наше сообщество", - говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг. "Академия всегда была объединяющей силой в индустрии кино, и мы намерены сплотиться в это трудное время".
Руководство также подчеркнуло важность использования церемонии как возможности для поддержки пострадавших и чествования работников, помогающих бороться с пожарами. "Мы продолжим работать вместе, чтобы восстановить наше сообщество и принести чувство исцеления всей глобальной киноиндустрии", - добавили представители Академии.
Ключевая информация о "Оскаре"
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Когда пройдет церемония?
Церемония вручения премии "Оскар" по-прежнему запланирована на 2 марта.
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Где пройдет мероприятие?
Церемония состоится в театре Dolby в Голливуде, который на прошлой неделе был под угрозой эвакуации из-за пожара Sunset. На данный момент пожар локализован.
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Кто ведущий?
Шоу проведет Конан О'Брайен. Оно будет транслироваться на канале ABC и в прямом эфире на платформе Hulu в 19:00 по восточному времени.