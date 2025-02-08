Китаянка перекусила спрятанное в пироге кольцо и едва не сорвала помолвку

В Китае девушка не заметила спрятанное в пироге кольцо и едва не сорвала помолвку. Об этом пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необычный случай приключился с девушкой по фамилии Лю из города Гуанань, провинция Сычуань. Она поделилась историей в ролике, который опубликовала на своей странице в соцсети. Лю озаглавила свое видео предупреждением: "Внимание, все мужчины: никогда не прячьте кольцо для предложения руки и сердца в еде!"

Лю рассказала, что вечером пришла с работы домой голодной и сразу же набросилась на пирог с мясом, который ее партнер приготовил для нее. "Я просто жевала его, пока не откусила что-то твердое. Я тут же выплюнула это", - сказала она. Сначала она подумала, что в торт попал посторонний предмет, но приглядевшись, поняла, что перекусила золотое кольцо.

Заметив ее смятение, мужчина застенчиво признался: "Дорогая, я думаю, это то самое кольцо, с помощью которого я собирался сделать тебе предложение", - сказал он. Сначала Лю подумала, что это шутка, но, приглядевшись, поняла, что посторонний предмет действительно был золотым кольцом. Оказавшись в неловкой ситуации, ее бойфренд нервно спросил: "Что же нам теперь делать? Стоит ли мне встать на одно колено?" Лю рассмеялась и посоветовала ему сделать предложение.

Девушка согласилась выйти замуж за возлюбленного. В интервью она сказала: "Это будет воспоминание на всю жизнь, мы никогда не забудем этот день, но такой способ делать предложение немного рискованный. Я надеюсь, что другие воспримут нашу историю как предостережение и не попытаются повторить это сами".