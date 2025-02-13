Мужчина открыл брачное агентство после 2000 неудачных свиданий

В Японии 44-летний местный житель, который потратил много лет на поиски женщины для создания семьи, основал свое агентство для знакомств и теперь помогает найти партнеров другим одиноким людям. Его историю рассказало издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Йоши из префектуры Сидзуока, ему потребовалось четыре года и почти 2000 свиданий, чтобы встретить свою любовь. За это время он получил большой опыт и теперь делится им с другими. По его словам, он часто сталкивался с отказом женщин из-за скромного дохода. На тот момент мужчина зарабатывал 3,5 млн иен в год (около 2,1 млн рублей в год), в то время как среднестатистический доход мужчины в Японии был на уровне 5,5 млн иен (более 3,3 млн рублей). Также многих смущало то, что он жил с родителями. При этом, как отмечает Йоши, он всегда объяснял, что это обусловлено близостью к его работе. До этого мужчина 15 лет жил один.

Мужчина признался, что воспринимал отказы и насмешки над уровнем своего благосостояния болезненно. Так, одна из девушек, согласившихся на свидание, пошутила, что даже ни разу не слышала о марке его машины. Другая отказала во встрече, когда узнала, что на женщина на одной из фотографий Йоши на сайте знакомств - его мать.

"Продолжая встречаться с теми, кто все-таки соглашался увидеться со мной, я оттачивал свои навыки в общении, принятии решений и планировании свиданий. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше", - поделился мужчина.

Вскоре на одном из таких свиданий Йоши познакомился с будущей женой. Ее впечатлили его трудолюбие и эмпатия. Пара год ходила на свидания перед тем, как Йоши сделал девушке предложение. После этого они поженились и родили ребенка, а Йоши решил давать консультации одиноким людям, которые хотели бы быстрее найти себе пару.