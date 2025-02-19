Девушка проучила воровавшего ее вещи коллегу и столкнулась с неожиданным последствием

Пользовательница Reddit под ником Due-Introduction-900 рассказала на портале о том, как она проучила коллегу, воровавшего ее вещи, и столкнулась с неожиданным последствием. По словам автора поста, часть работников компании встала на сторону ее противника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рассказчица сообщила, что работает в небольшом офисе, где у нее сложились хорошие отношения со всеми коллегами, за исключением мужчины по имени Брэд. "Он всегда говорит громче всех, всегда считает, что он прав, и обожает подставлять других, чтобы выставить себя в хорошем свете. Мы оба претендовали на одну должность выше рангом, и все было бы в порядке, если бы он не начал поступать нечестно", - добавила автор публикации.

Как уточнила девушка, в последнее время она начала замечать, что с ее рабочего стола пропадают вещи, включая важные документы. Поначалу рассказчица списывала происходящее на собственную забывчивость, однако затем узнала от одного из коллег, что Брэд нередко подходит к ее столу, когда ее нет рядом. Кроме того, автор поста случайно услышала, как Брэд в беседе с коллегами пошутил, что он "создает возможности для себя".

Автор поста решила проучить коллегу и оставила телефон в режиме видеосъемки на своем столе, а сама ушла на обед. "Когда я отсмотрела снятое, то увидела, как Брэд шарится в моем столе, берет один из документов и фотографирует его на свой телефон", - раскрыла девушка. После этого она поговорила с Брэдом лично, и коллега признался ей в своей антипатии.

"Я с радостью записала и этот разговор, а затем отправила все записи в кадровый отдел, думая, что они разберутся с этим без лишнего шума", - отметила рассказчица. По ее словам, в итоге обидчика наказали на работе: его лишили шанса на повышение и заставили извиниться перед автором публикации.

"Однако теперь об этом знает весь офис, и почему-то люди злы на меня. Некоторые коллеги считают, что я вторглась в частную жизнь Брэда и что мне следовало поговорить с ним, а не идти в кадровый отдел. (...) А Брэд теперь выставляет себя жертвой, рассказывая всем, что я его подставила", - заявила девушка и попросила пользователей Reddit поделиться своим мнением о ситуации.

"Вы поступили правильно", "Вам нужно снова пойти в кадровый отдел и донести до их сведения, что Брэд создает токсичную атмосферу в офисе, распространяя ложь ради мести вам", "Похоже, ваши коллеги - неприятные люди", - поддержали автора поста комментаторы.