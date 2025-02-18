У невесты случился сердечный приступ в день свадьбы

Новоиспеченную невесту из Пакистана не смогли спасти, после того как у нее случился сердечный приступ в день свадьбы. Об этом пишет 24NewsHD, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 февраля. Свадьба шла в городе Чуниан, в доме отца 20-летней Аллы Ракхи. После окончания праздника молодожены вместе с родственниками отправились в дом жениха в Лахоре.

В дороге Ракхи попросила воды и пожаловалась, что плохо себя чувствует. Кортеж тут же отправился в больницу, но доехать не успели: девушки не стало по дороге. Как оказалось, причиной был инфаркт.