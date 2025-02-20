Мужчина оригинально проучил забравшего его посылку соседа и заставил его вернуть пропажу

Пользователь Reddit под ником evilsway рассказал на портале, как он оригинально проучил соседа, забравшего его посылку. Автор поста заверил, что после этого ему вернули пропажу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам мужчины, он заказал товар через онлайн-магазин Amazon, а позднее выяснил у компании, что покупку по ошибке доставили соседу. Однако, как заверил рассказчик, когда он встретил соседа и попросил его вернуть товар, тот молча повернулся и ушел.

"Это была лишь верхушка айсберга с учетом всего другого, чем я недоволен в соседе. И мне очень было нужно то, что я заказал", - указал автор публикации. После того как сосед проигнорировал его, он распечатал присланное ему Amazon фото с посылкой, оставленной у двери соседа, а также свое обращение к мужчине. Готовые листы он склеил и прикрепил на соседскую дверь.

"Amazon оставил у вашей двери мою посылку. Мы знаем, что они сделали это, потому что у нас есть фото. Пожалуйста, верните посылку", - гласил текст. Парень уточнил, что через несколько часов после того, как он оставил послание на двери соседа, он получил заказанный им товар - тот лежал у его входной двери.

В комментариях многие пользователи заявили, что поступок рассказчика их рассмешил. В то же время другие заявили, что мужчине вместо того чтобы требовать посылку у соседа, стоило попросить Amazon возместить средства за товар.