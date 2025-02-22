Мужчина выиграл дело против сети кинотеатров за слишком долгую рекламу перед фильмом

Житель Индии выиграл суд против сети кинотеатров PVR INOX из-за длительных рекламных трейлеров перед фильмом, пишет Independent, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, мужчина добился победы в суде над крупной сетью кинотеатров PVR INOX и платформой бронирования билетов BookMyShow. Причиной иска стала 25-минутная задержка начала фильма из-за показа рекламы и трейлеров, что, по мнению истца, привело к потере его времени и нарушению планов.

По словам мужчины, сеанс был запланирован на 16:05, но начался только в 16:30 из-за длительных трейлеров. Индиец утверждал, что из-за задержки он не смог вернуться на работу вовремя, а также пропустил другие запланированные мероприятия. В своей жалобе он указал, что понес "душевные страдания", потребовав компенсации за причиненные неудобства.

Потребительский суд Бангалора удовлетворил иск, обязав PVR INOX выплатить штраф в размере $1150, а также $575 в качестве компенсации за моральный ущерб и $115 для покрытия судебных издержек. В решении суда подчеркивалось, что "время каждого человека очень ценно, и никто не имеет права извлекать выгоду из времени и денег других".

Суд также отметил, что показ рекламы и трейлеров, превышающий установленное время, является несправедливым по отношению к зрителям, особенно к тем, кто пришел вовремя.