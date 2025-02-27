Потерявшийся в горах Китая экстремал выжил, питаясь снегом и зубной пастой

Молодой китайский турист заблудился в горах и провел там 10 дней. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, 18-летний Сунь Лян попытался в одиночку преодолеть сложный маршрут протяженностью 170 км через горный хребет Циньлин в провинции Шэньси. Однако через два дня он потерял связь с семьей - его электронные устройства разрядились. Турист пытался идти вниз по течению ручья, но несколько раз упал и сломал руку.

Чтобы укрыться от ветра, он сделал лежанку из сухой соломы и листьев за большим камнем. Экстремал пил воду из ручья и ел зубную пасту и снег, благодаря чему смог выжить и дождаться помощи. Спустя 10 дней его нашли спасатели.

"Эта местность вообще не пригодна для походов. Ветер был настолько сильным, что я едва мог удержаться на ногах даже с двумя альпенштоками. Снег был таким сильным, что я с трудом мог открыть глаза", - позже рассказал сам молодой человек.

Туристический маршрут, который попытался покорить молодой человек, считается одним из пяти самых сложных в Китае из-за непредсказуемой погоды. За последние 20 лет более 50 туристов не вернулись с этой опасной тропы.

По данным SCMP, в спасательной операции Сунь Ляна участвовали более 30 человек. Теперь семье экстремала предстоит выплатить 80 тыс. юаней ($11 тысяч).

Сам спасенный экстремал позже в соцсетях написал, что ему было страшно. Парень призвал свои коллег - альпинистов и горных туристов - держаться подальше от этих мест.