Клиент американского банка чуть не получил $81 трлн вместо $280

Американский Citibank по ошибке чуть не перевел клиенту $81 трлн вместо $280. Об этом пишет The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Операция была одобрена двумя сотрудниками банка, однако третий заметил странный перевод и остановил операцию, благодаря чему средства так и не покинули банк. Ошибка была замечена не сразу, а спустя только полтора часа - сотрудник банка обнаружил ее, изучая данные об остатках средств на счетах банка. Тем не менее, поскольку транзакция должна была быть произведена только на следующий день, перевод средств был остановлен. Этот случай произошел в апреле 2024 года. За 2024 год в Citibank произошло около 10 подобных ошибок, однако все подозрительные транзакции были остановлены.

Для сравнения ВВП России в 2024 году оценивается в $8,314 трлн, ВВП США - в $33,3 трлн. Мировой ВВП в 2023 году составил $106 трлн.