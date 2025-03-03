Во Франции 47-летняя женщина трижды выходила замуж за карусели

Во Франции 47-летняя Гаэль Энгель, страдающая объектофилией (состояние, при котором человек испытывает влечение к конкретным неодушевленным предметам. - прим. "Газеты.Ru"), трижды выходила замуж за разные аттракционы. О своих браках она рассказала порталу Jam Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый раз Гаэль вышла замуж весной 2023 года. Тогда ее избранником стал аттракцион Gravity. По словам женщины, брак продлился около полутора лет, пока у карусели не появилась другая женщина. Тогда Энгель развелась.

Во второй раз француженка вышла замуж за детский аттракцион Tornado. Он был уже старый и в плохом состоянии, но женщину это не остановило. Напротив, она почувствовала с установкой особую связь. Но в какой-то момент Tornado продали, и уже второй брак Гаэль распался.

Спустя время женщина начала общаться с аттракционом под названием Experience. По ее словам, все началось с дружбы, а позже отношения с этой каруселью помогли Энгель пережить предыдущие разводы.