Чувственность и блеск: лучшие наряды звезд на Vanity Fair Oscar 2025 - ФОТО

После церемонии вручения премии "Оскар-2025" Голливуд традиционно собрался на вечеринку, посвященную достижениям вечера.

Как передает Day.Az, Vanity Fair Oscar 2025, как всегда, стала одним из самых ярких и ожидаемых событий в мире моды. Этот ежегодный пост-церемониальный прием, организуемый журналом Vanity Fair, собрал под одной крышей самых известных и влиятельных личностей Голливуда.

Обычно на пост-оскаровской вечеринке собирается множество супермоделей. Но, похоже. 2025 год стал исключением - возможно, потому, что сейчас параллельно проходит Неделя моды в Милане. Но из покорительниц подиума среди гостей была замечена, например, звездная пуэрториканка Джоанн Смоллс. Сочетание серебряного и черного оттенков отлично подчеркивало ее яркую красоту.

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