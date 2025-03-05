Женщина стала жертвой жуткого розыгрыша мужа и задумалась о разводе

Пользовательница Reddit поделилась на портале историей о жутком розыгрыше мужа, который, по ее мнению, едва не стоил ей жизни. В комментариях женщине посоветовали задуматься о разводе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста отметила, что недавно ей удалили зуб. По словам женщины, она проходила процедуру в состоянии медикаментозного сна, так как сильно боится стоматологических манипуляций. Рассказчица уточнила, что после процедуры муж отвез ее домой и уложил спать.

"Внезапно я проснулась из-за того, что почувствовала что-то острое в горле и не могла дышать. Я была в полной отключке из-за лекарств, и мой мозг просто не мог сообразить, что мне нужно делать. Я вылезла из кровати и отчаянно поползла", - написала женщина. Она пояснила, что в какой-то момент потеряла сознание от нехватки кислорода. "Я действительно думала, что это конец", - добавила рассказчица.

По словам автора публикации, спустя некоторое время она очнулась в объятиях плачущего мужа. Выяснилось, что когда женщина заснула, супруг положил ей в рот фальшивый зуб, надеясь таким образом разыграть ее, а когда увидел, что она задыхается, оказал ей первую помощь.

"Мой муж - пранкер, он надеется стать инфлюенсером, хотя у него и почти нет подписчиков. (...) Он записывал все с экрана радионяни, надеясь, что из этого выйдет нечто забавное, что станет вирусным", - объяснила рассказчица. Она указала, что ее муж многократно попросил у нее прощения за произошедшее и раскаялся.

"Ваш муж - чертов идиот", "Он уничтожил ваше доверие. Он только что разрушил ваши отношения. Он подверг опасности вашу жизнь", "Срочно уходите от него. Вам и вашему ребенку небезопасно оставаться с ним", "А может быть, вам следует разыграть его, отправив видео инцидента в полицию?" - высказались об истории комментаторы. Некоторые пользователи Reddit посоветовали автору поста развестись или же пригрозить расставанием, если он не прекратит устраивать розыгрыши.