Женщина прожила в отелях 15 лет, не заплатив ни копейки

В Германии женщина годами останавливалась в отелях, но не платила за проживание, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подозреваемая, 58-летняя женщина, была задержана в городе Шверин на прошлой неделе. Сотрудники отеля в районе Паульштадт обратились в полицию, сообщив, что при заселении туристка из Дюссельдорфа заявила, что потеряла свою кредитную карту, и остановилась на несколько дней, хотя ночь в отеле стоила € 500. У персонала возникли подозрения, которые оказались верными.

Когда мошенницу задержали, оказалось, что она регулярно заселялась в отели по всей Германии, но съезжала через несколько дней, не заплатив за проживание. Этим рецидивистка занималась в течение 15 лет.

"Нам известно о более чем 100 подобных случаях", - отметили в полиции.

Суд арестовал подозреваемую, какое наказание ей грозит, не уточняется.