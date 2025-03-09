Англичанка похудела, съедая семь пачек масла в неделю

Рэйчел Эшби из графства Хартфордшир, Англия, решила изменить свой рацион, перейдя на карнивор-диету, состоящую исключительно из продуктов животного происхождения, и отметила значительные улучшения в своем самочувствии, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В интервью изданию Gloucestershire Live она рассказала, что, увидев вес в 95 килограммов, пробовала множество диет, но ни одна из них не помогала. В 2019 году она узнала о карнивор-диете и полностью отказалась от растительной пищи, сразу заметив положительные изменения.

По словам Эшби, у нее появилось больше энергии, а "туман в голове" рассеялся. С тех пор ей удалось сбросить 32 килограмма. Теперь она активно употребляет мясо, яйца и молочные продукты, утверждая, что съедает до семи пачек сливочного масла в неделю.

- Я буквально ем жир, - делится она.

Эшби отметила, что новый рацион не увеличил ее расходы на еду. Она также призналась, что стала реже посещать спортзал, но ее мышцы не потеряли упругости и силы. Хотя многие сторонники карнивор-диеты едят сырое мясо, Эшби предпочитает этого избегать, пояснив, что одно из видео в ее аккаунте с сырым мясом было снято, чтобы "побесить веганов".