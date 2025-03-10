Няня вышла на работу, уволилась через три часа и отсудила за них деньги

В Лондоне, Великобритания, няня уволилась через три часа после выхода на работу и отсудила за это время деньги. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина и женщина нашли женщину по имени Лей Цанг на специальном сайте для найма нянь. В апреле 2024 года они договорились, что она будет следить за их дочерью три раза в неделю по три часа. Один час своей работы Цанг оценила в 13 фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый день, когда женщина вышла на работу, был вводным. Наниматели показали Цанг ее новое рабочее место, дорогу к школе девочки и объяснили ей все обязанности. В тот же день она получила ключи от их дома. После женщина познакомилась с ребенком и провела с ним немного времени. Все это время родители девочки находились рядом.

На следующий день Цанг неожиданно передумала работать на эту семью, при этом потребовала заплатить ей за потраченные часы. Мужчина и женщина утверждали, что на самом деле женщина еще не сидела с их ребенком по-настоящему. Тогда Цанг подала на них в суд. Судья постановил, что женщина имеет право на оплату труда. Ей должны заплатить 39 фунтов стерлингов.