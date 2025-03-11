Женщина похудела на 60 кг без отказа от шоколада

Жительница штата Тасмания, Австралия, сбросила почти половину своего веса без каких-либо операций и отказа от шоколада. Ее историей делится news.com.au, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

32-летняя Келси Ли рассказала, что набрала лишний вес, потому что заедала свои переживания. В мае 2023 года она обратилась к врачу из-за постоянных болей в суставах и мышцах, и тот объяснил, что проблема в избыточном весе. В то время женщина весила 140 килограммов. После разговора с врачом она испугалась за свое здоровье и решила изменить образ жизни.

Свое похудение Ли начала с интервального голодания и дефицита калорий. Иногда из-за жизненных обстоятельств она нарушала режим питания, но не опускала руки и пыталась наверстать упущенное. При этом Ли призналась, что все это время она не перестала есть шоколад и заказывать еду навынос, просто избегала переедания. В конце концов ей удалось похудеть почти на 60 килограммов.