Кот-путешественник проехал 300 км в авто с посылками

В машине, перевозившей посылки из литовского города Каунас в латвийский город Марупе, нашли необычного пассажира - молодого кота. Вероятно, животное забежало в авто еще в одной стране и вышло только на конечной остановке в другой.