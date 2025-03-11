Кот-путешественник проехал 300 км в авто с посылками
В машине, перевозившей посылки из литовского города Каунас в латвийский город Марупе, нашли необычного пассажира - молодого кота. Вероятно, животное забежало в авто еще в одной стране и вышло только на конечной остановке в другой.
Как животное попало внутрь транспортного средства, выяснить не удалось.
Путешественника поместили в один из приютов Марупе. В соцсетях появилось объявление о поиске владельцев молодого кота. В случае если хозяева питомца не найдутся, его постараются пристроить в новую семью.