В США поймали золотую рыбку-гиганта

Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) сообщили в социальной сети Facebook, что в водоеме штата Пенсильвания поймали огромную золотую рыбку. По информации издания People, уникальный экземпляр был обнаружен в государственном парке Преск-Айл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, из-за своих размеров рыбка получила прозвище "мегалодон". Сотрудники службы отметили, что рыбу мог кто-то выпустить в водоем. Однако подобные действия несут вред местной экосистеме, отметили специалисты.

"Золотые рыбки вырастают огромными в дикой природе, где они могут превратить озера и водоемы в мутную кашу, украсть еду у местных рыб и испортить качество воды. <...> Если вы не можете оставить рыбу у себя, переселите ее. Просто не отпускайте ее на свободу", - говорится в сообщении.