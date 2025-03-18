Стало известно, бывают ли у кошек друзья

Ученые выяснили, что кошки способны формировать крепкие дружеские связи не только с людьми, но и с другими животными. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Домашние кошки живут бок о бок с человеком уже около 10 тысяч лет - сначала как охотники на грызунов, а затем как пушистые любимцы, уютно устроившиеся на наших диванах. Несмотря на распространенное мнение о кошках как о независимых существах, новые исследования показывают, что кошки способны формировать крепкие социальные связи не только с человеком, но и с другими животными. Они проявляют привязанность через поиск физического контакта, общение и совместные игры. Более того, ученые обнаружили, что кошки даже развили особые интонации, чтобы общаться со своими хозяевами.

Кошачья дружба выражается в социальном груминге (взаимном вылизывании шерсти), трении головами, совместном времяпрепровождении и играх. В то же время агрессивное поведение, такое как драки или преследования, свидетельствует о напряженности в отношениях. Интересно, что у кошек мало механизмов для разрешения конфликтов - чаще всего они просто избегают друг друга после ссоры. Исследования показывают, что наиболее крепкие связи формируются между кошками, которые выросли вместе, являются родственниками и живут в непосредственной близости друг от друга. У кастрированных котов чаще всего наблюдаются более близкие связи в парах "кот-кот", чем в парах "кот-кошка", тогда как пары "кошка-кошка" менее склонны к дружбе.

Социальная жизнь уличных кошек остается менее изученной. Как правило, кошки проявляют конкурентное и территориальное поведение, стремясь избегать конфликтов. Однако в случае столкновения за еду или из-за вторжения на чужую территорию могут возникнуть драки. Интересно, что кошки, имеющие доступ к улице, чаще конфликтуют с соседями по дому. Это связано с тем, что они приносят домой посторонние запахи, что провоцирует напряженность в отношениях.

Хотя кошки и собаки часто изображаются как заклятые враги, на самом деле они могут прекрасно ладить. При правильном и постепенном знакомстве многие кошки и собаки играют вместе и даже спят в обнимку. Исследования показывают, что домашние кошки, живущие только в помещении, дружелюбнее к собакам, чем кошки с доступом к улице. Это может быть связано с тем, что уличные кошки чаще сталкиваются с чужими собаками, которые настроены к ним враждебно.

Нужен ли вашей кошке друг - вопрос непростой. Если вы решите познакомить кошку с новым питомцем, необходимо знакомить новое животное с кошкой постепенно и под контролем. Важно обеспечить кошек достаточным количеством личного пространства, включая отдельные миски для еды и воды, когтеточки и укромные места. Избегание конкуренции за ресурсы поможет предотвратить агрессию.

Самой важной связью для кошки при этом остается ее связь с хозяином. Внимания, игр и заботы со стороны человека обычно достаточно для того, чтобы даже самая общительная кошка чувствовала себя счастливой.