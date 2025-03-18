Американцы ограбили автозаправку, вооружившись змеями

В штате Теннесси (США) двое мужчин совершили налет на автозаправку, используя в качестве оружия двух питонов. Об этом сообщает wreg.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудники стоянки для грузовиков на шоссе 138 в Денмарке, штат Теннесси, заявили, что почувствовали угрозу, когда по меньшей мере четыре человека вошли на заправку с двумя питонами. На снимках с камер наблюдения, предоставленных офисом шерифа округа Мэдисон, можно увидеть, как мужчины держат змей и кладут их на прилавок", - отмечается в публикации.

Налетчики похитили масло с каннабиноидами (CBD oil) на сумму около $400. Один из сотрудников АЗС рассказал, что грабитель сначала принес одну змею, а затем другую. Он выразил уверенность, что объемы похищенного могли быть больше, но в зале было много посетителей.