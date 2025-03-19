Признанная самым уродливым животным в мире рыба стала рыбой года в Новой Зеландии

Рыба-капля, признанная самым уродливым животным в мире, стала рыбой года в Новой Зеландии, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спустя более десяти лет после того, как рыба-капля (Psychrolutes marcidus) была названа "самым уродливым животным в мире", она завоевала титул "рыба года" в Новой Зеландии. Этот необычный обитатель глубин одержал победу в конкурсе, организованном организацией Mountain to Sea Conservation Trust, набрав 1286 голосов.

Рыба-капля, известная своим уникальным внешним видом, напоминающим фиолетовую слизь с выражением "вечно недовольного старика", обитает в глубоких водах у побережья Новой Зеландии и Австралии. Ее необычная анатомия, включающая отсутствие скелета, чешуи и плавательного пузыря, позволяет ей выживать на глубине, где давление воды чрезвычайно высоко.

Победа рыбы-капли в конкурсе стала символичной: она опередила атлантического большеголова, занявшего второе место, всего на 300 голосов. Оба вида обитают в глубоководных районах и сталкиваются с угрозами из-за донного траления.

"Рыба-капля часто становится случайной добычей при ловле большеголова, поэтому их судьбы тесно связаны", - отметил Ким Джонс, содиректор Mountain to Sea Conservation Trust.

Конкурс "рыба года" привлекает внимание к уязвимым видам, нуждающимся в защите. Все участники, кроме голубой трески, занявшей последнее место, находятся под угрозой исчезновения.