Зубная щетка следит за вами: как хакеры крадут данные

Пользователи "умных" зубных щеток стали мишенью киберпреступников.

Злоумышленники научились взламывать системы "умного дома", чтобы создавать ботнеты - сети зараженных устройств - для добычи криптовалюты и слежки за пользователями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, кибермошенники интегрируют бытовые приборы в единую сеть, инфицированную вредоносным программным обеспечением. Такая инфраструктура используется для организации DDoS-атак, генерации цифровых денег, а также для несанкционированного доступа к камерам видеонаблюдения.

Взлом может преследовать и более коварные цели. Например, преступники могут использовать данные с "умных" зубных щеток и датчиков температуры для определения присутствия хозяев дома, что может предшествовать ограблению.

В связи с выявленной угрозой, пользователям настоятельно рекомендуется ответственно подходить к выбору центральной системы "умного дома", отдавая предпочтение продукции известных брендов.

При установке новых гаджетов особое внимание следует уделить созданию сложных и уникальных паролей. Кроме того, специалисты советуют изменить стандартное имя Wi-Fi сети и регулярно проверять наличие обновлений программного обеспечения для всех подключенных устройств, чтобы своевременно устранять уязвимости.