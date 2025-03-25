45-летний мужчина обнаружил шишку на плече и оказался болен раком

45-летний IT-специалист Габор Кабач, живший в Великобритании, обнаружил на плече небольшую шишку, которая оказалась симптомом смертельно опасного заболевания. Его историю опубликовало издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Странную шишку заметила мать мужчины, когда он гостил у семьи в Венгрии. Кабач записался к местному доктору, который посоветовал ему обратиться за лечением по возвращении в Великобританию. Мужчина прошел обследования, которые выяснили, что он болен редким видом рака кости - саркомой Юинга.

Кабачу сделали операцию и удалили из плеча и руки опухоль размером с мяч для гольфа. Однако спустя год выяснилось, что рак распространился на кости по всему телу. По прогнозам врачей, мужчине оставалось жить не более полугода. Он ушел из жизни спустя два года после постановки диагноза.