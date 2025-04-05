Заскучавший дома мужчина придумал развлечение и чуть не умер

Пользователь Reddit под ником ehtio поделился историей о том, как решил проверить, как долго он сможет не дышать, но ситуация вышла из-под контроля. В комментариях пользователи порадовались благополучному исходу ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора поста, однажды ему стало скучно дома, поэтому он решил узнать, как долго сможет задерживать дыхание под водой, и погрузился в ванну. Мужчина попросил своего старшего сына засечь время, заявив, что собирается побить свой прежний рекорд, который составлял около 100 секунд.

Перед задержкой дыхания герой истории воспользовался техникой профессиональных фридайверов - начал совершать быстрые вдохи, чтобы наполнить легкие кислородом. Однако в итоге он потерял сознание в ванне. "Сын позже сказал, что после того, как я провел 90 секунд под водой, он начал тыкать меня, потому что не хотел, чтобы я побил рекорд. А когда я не отреагировал на его действия, он осознал, что что-то пошло не так, и вытащил меня из воды. Позже я узнал, что гипервентилирование перед задержкой дыхания - очень опасная практика", - вспомнил герой истории.

Автор признался, что его поступок был глупым и опасным, и поблагодарил сына за спасение. В комментариях пользователи выразили надежду, что этот случай не оставит психологической травмы у ребенка. "Надеюсь, твой сын не слишком травмирован этой историей", - написал один из участников обсуждения.