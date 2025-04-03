В США живого мужчину дважды признали мертвым

В американском Нью-Йорке мужчине во второй раз за три года заявили, что его не стало. Подробности сообщает News12, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джин Инденбаум недавно узнал о своем статусе "мертвого", когда пытался подать налоговую декларацию. Ему позвонили из Налогового управления США и заявили, что он не числится живым.

Похожая история с ним произошла три года назад, когда не стало его жены. Он посетил Администрацию социального обеспечения, где ему заявили: "Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы". После этого ему пришлось доказывать сразу в нескольких учреждениях, что он живой. Джин боится, что теперь подобная проблема будет возникать каждый раз при обращении в налоговую.