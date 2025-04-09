Женщина выиграла джекпот в лотерею и отдала билет вместе с курткой

Пожилая жительница США отдала на благотворительность куртку, в которой лежал выигрышный лотерейный билет. Об этом пишет ABC 4, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

76-летняя Милдред Симонерилуто из штата Пенсильвания купила лотерейный билет в мае 2024 года в магазине Shop n' Save в Муррисвилле. Вскоре она узнала, что он был выигрышным и мог принести ей джекпот в 2,5 миллиона долларов. Однако, когда она стала искать билет, ей не удалось его найти. Позже Симонерилуто осознала, что случайно пожертвовала куртку, в которую его положила. "Я была в шоке. У меня просто нет слов для этого. Как я могу его вернуть?" - описала свои эмоции Симонерилуто.

По ее словам, это был билет с номерами 14, 22, 33, 35 и 38. Срок его действия истекает 8 мая - после этого получить деньги будет невозможно. Пенсионерка сообщила, что отдала куртку вместе с другими вещами организации "Американские ветераны войны во Вьетнаме", которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США. Представители лотереи сообщили ей, что для получения джекпота необходимо иметь сам лотерейный билет. Теперь его может обналичить лишь тот, кому досталась куртка женщины.