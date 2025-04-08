Google платит ряду сотрудников за безделье

В условиях жесткой конкуренции в сфере искусственного интеллекта Google прибегает к необычной тактике удержания талантов. В Великобритании подразделение DeepMind платит своим сотрудникам, чтобы они, фактически, не работали и при этом не переходили в конкурирующие компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Google использует соглашения о неконкуренции, чтобы предотвратить переход ключевых специалистов в области искусственного интеллекта к конкурентам. Данные соглашения запрещают сотрудникам DeepMind в Великобритании устраиваться на работу в конкурирующие AI-компании на срок до года.

В результате некоторые сотрудники DeepMind получают зарплату от Google, не работая при этом в компании на протяжении действия соглашения о неконкуренции. Продолжительность ограничений зависит от должности сотрудника и важности его работы в исследовательской лаборатории.

К примеру, рядовые разработчики, занятые в проекте Gemini AI, обычно связаны шестимесячным соглашением о неконкуренции. Для более высокопоставленных исследователей этот срок может достигать года.

Жесткие условия соглашений о неконкуренции в DeepMind связаны с активной гонкой технологических компаний за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В условиях "гонки вооружений" в сфере ИИ, подобные меры позволяют компаниям сохранять конкурентное преимущество, удерживая ценные кадры.