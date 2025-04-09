Японская "Ванга" предсказала мегакатастрофу - в июле 2025 года

Некоторые люди стали знамениты благодаря своей странной способности предсказывать будущее, удивляя и пугая окружающих точностью своих предсказаний. От Нострадамуса до Бабы Ванги - мир знает немало историй о мистиках, чьи пророчества сбывались.

Теперь же в интернете активно обсуждают имя из Японии - и это не ясновидящая, а бывшая мангака (художница комиксов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет The Economic Times.

Кто такая Рё Тацуки

Раньше она была известна как художница комиксов, но теперь она получила славу благодаря своим шокирующим предсказаниям. С 1980-х годов ей начали сниться сны о катастрофах по всему миру. Она начала записывать их в дневник сновидений, а в 1999 году выпустила мангу под названием "Будущее, которое я видела" (The Future I Saw).

Многие из её снов действительно сбылись. Именно поэтому люди сейчас очень серьёзно отнеслись к её новому предупреждению.

Прошлые предсказания, которые сбылись

Одно из первых известных предсказаний Рё Тацуки относится к 1991 году - тогда ей приснился солист группы Queen Фредди Меркьюри. Через несколько месяцев он скончался от болезни, связанной со СПИДом.

В 1995 году она предсказала разрушительное землетрясение в городе Кобе, Япония. В результате землетрясения погибло более 6 000 человек.

Однако её самое известное предсказание касается марта 2011 года. Тацуки написала, что в этот месяц произойдёт масштабная катастрофа - и действительно, в марте 2011 года Японию потрясли землетрясение и цунами в регионе Тохоку, вызвавшие также аварию на атомной электростанции в Фукусиме.

Новое предсказание - июль 2025 года

Сейчас Тацуки утверждает, что ей приснился ещё более страшный катаклизм - мега-цунами, которое может обрушиться на Японию и соседние страны в июле 2025 года.

Она описывает море к югу от Японии как "кипящее" с большими пузырями - по её мнению, это может указывать на подводное извержение вулкана. Тацуки считает, что это может вызвать цунами в три раза больше, чем в 2011 году.

Под угрозой могут оказаться Филиппины, Тайвань, Индонезия и прибрежные районы Японии.

В своём сне она увидела центр катастрофы в алмазообразной зоне, соединяющей Японию, Тайвань, Индонезию и Северные Марианские острова. Также ей приснились два драконоподобных силуэта, направляющихся в этот регион - позже она обнаружила похожие формы на подводных картах рядом с Гавайями.