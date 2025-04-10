Выявлен неожиданный вред от домашних собак

Исследование ученых из Университета Кертина показало, что домашние собаки оказывают значительное негативное влияние на дикую природу, экосистемы и климат.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в журнале Pacific Conservation Biology.

Авторы называют собак "самыми распространенными крупными хищниками на планете". Они мешают диким животным - даже находясь на поводке. Шум, запах, метки и даже само присутствие собак заставляют таких животных, как олени, лисы и рыси, избегать целых территорий. Собаки также тревожат птиц, особенно береговых, и могут вызывать долгосрочные изменения в их поведении.

Кроме того, собачьи экскременты загрязняют водоемы и подавляют рост растений. А химические вещества из шампуней и антипаразитарных средств могут попадать в природу при купании, нанося вред водной среде.

Ученые также указывают на серьезный экологический след, связанный с производством корма для собак - как по углеродным выбросам, так и по потреблению воды и земли.

Несмотря на это, всего 12-16 процентов владельцев готовы переплачивать за экологически безопасный корм, главным образом из-за роста цен. Основная проблема - в нехватке информации: большинство не знают, какой ущерб могут причинять их питомцы.

Авторы призывают к совместным усилиям владельцев собак, экологов и властей, чтобы найти баланс между заботой о природе и ответственным содержанием домашних животных.