Девушка с ростом 203 сантиметра рассказала о трудностях в личной жизни

Из-за высокого роста 26-летней Кэти Вуллс из Великобритании трудно строить романтические отношения с большинством парней, с мужчинами ее роста также бывает нелегко. О трудностях в личной жизни и спальне она рассказала Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кэти, ее рост составляет 203 сантиметра. Она отметила, что мир не рассчитан на таких высоких людей. Например, она выше дверных проемов, на ее размеры не шьют одежду и обувь. Тем не менее девушка призналась, что никогда не была обделена вниманием противоположного пола. Правда, ее рост сильно влиял на то, как развивались романтические отношения.

"Мне было 17, когда у меня появился первый парень. Мы познакомились через общих друзей в социальных сетях. Когда при первой встрече он зашел в кафе, у него было такое лицо, будто он хотел сбежать. Его рост был около 175 сантиметров", - вспоминает девушка.

Жительница Великобритании добавила, что вскоре они стали встречаться, но молодой человек старался не стоять с ней рядом, не обнимать и не целовать ее на публике.

Кэти призналась, что нередко встречала фетишистов, которые испытывали извращенный интерес к ее росту. "Один спрашивал, могу ли я поднять его как ребенка. Другой заявил, что чувствует себя моим сыном", - рассказала она и добавила, что отказалась идти с ними на второе свидание.

Девушка добавила, что ее рост не мешает заниматься ей сексом. Лишь некоторые позы даются ей с большим трудом.