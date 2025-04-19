В городе Сан-Луис-Обиспо, США, бездомный мужчина разбогател благодаря лотерее и решил изменить свою жизнь. Об этом пишет KSBY, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина, чье имя не называется, выиграл в лотерее один миллион долларов (82 миллиона рублей). Счастливый билет он купил в винном магазине. Менеджер заведения Уилсон Самаан рассказал, что мужчина был их частым клиентом.

"Чувак, я больше не бездомный!" - заявил счастливчик Самаану. По словам менеджера, сначала мужчина думал, что сорвал джекпот размером 100 тысяч долларов. Однако Самаан заметил, что в его билете было шесть нулей. "Мы дали друг другу пять", - сказал он.

Бездомному нужно было подтвердить выигрыш в офисе лотереи штата. Он хотел отправить билет туда по почте, но Самаан вызвался отвезти его на машине. Организаторы лотереи признали везение бездомного, но предупредили о предстоящей проверке его личности. Это займет от нескольких недель до пары месяцев.

Счастливчик признался, что планирует потратить приз на первоначальный взнос за дом и покупку машины. Оставшиеся деньги он инвестирует. Мужчина заявил, что ему уже не терпится покинуть улицу.