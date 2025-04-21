Семейная пара нашла редчайший слиток золота
На аукцион выставят редчайший золотой самородок, известный под названием "Золотая красавица". Об этом сообщает издание Popular Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Слиток в 1979 году нашли Джон и Фрэнсис Аггисс - семейная пара, увлекавшаяся поиском золота при помощи металлоискателя. Находка превзошла их самые смелые ожидания.
На аукцион выставят редчайший золотой самородок, известный под названием "Золотая красавица". Об этом сообщает издание Popular Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Слиток в 1979 году нашли Джон и Фрэнсис Аггисс - семейная пара, увлекавшаяся поиском золота при помощи металлоискателя. Находка превзошла их самые смелые ожидания. Ее вес составлял около 145 тройских унций или 4,51 килограмма, а длина - примерно 19 сантиметров.
"Масса людей ищет золото всю жизнь и все равно не находят ничего даже близко похожего на это", - утверждает Крейг Киссик, вице-президент аукционного дома Heritage Auctions. Долгое время "Золотой красавицей" владел некий коллекционер из Швейцарии. Сейчас слиток выставлен на аукцион в интернете. Ставки уже достигли 410 тысяч долларов.