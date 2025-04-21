Семейная пара нашла редчайший слиток золота

На аукцион выставят редчайший золотой самородок, известный под названием "Золотая красавица". Об этом сообщает издание Popular Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Слиток в 1979 году нашли Джон и Фрэнсис Аггисс - семейная пара, увлекавшаяся поиском золота при помощи металлоискателя. Находка превзошла их самые смелые ожидания. Ее вес составлял около 145 тройских унций или 4,51 килограмма, а длина - примерно 19 сантиметров.

"Масса людей ищет золото всю жизнь и все равно не находят ничего даже близко похожего на это", - утверждает Крейг Киссик, вице-президент аукционного дома Heritage Auctions. Долгое время "Золотой красавицей" владел некий коллекционер из Швейцарии. Сейчас слиток выставлен на аукцион в интернете. Ставки уже достигли 410 тысяч долларов.