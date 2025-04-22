Открытие ученых перевернуло представление о происхождении домашних кошек

Международная группа ученых из Италии и Великобритании опровергла ведущую теорию о происхождении домашних кошек. Два масштабных генетические исследования показали, что современные питомцы распространились по Европе благодаря викингам, римлянам и религиозным культам. Результаты опубликованы на портале нерецензированных научных материалов bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали 70 древних кошачьих геномов из 97 археологических памятников, 2416 костей кошек из 206 локаций, а также изучили современные образцы из Северной Африки и Европы.

Данные указали на Тунис как на вероятное историческое место одомашнивания кошек. В Европе первые прирученные кошки появились лишь в I веке н.э. Это на тысячи лет позже предыдущих оценок, связывавших одомашнивание кошек с первыми земледельцами времен неолита.

Исследователи выделили две волны кошачьей миграции. Во II веке до н. э. дикие африканские кошки попали на Сардинию, а затем, в эпоху Римской империи домашние линии широко распространились по европейской территории.

Дальнейший анализ показал, что уже в I тысячелетии до н.э. кошки могли попасть в Европу по торговым путям железного века.

Ученые подчеркнули роль культурных факторов. В Древнем Египте кошек обожествляли (богиня Бастет), греки и римляне ассоциировали их с Артемидой и Дианой, а у скандинавов кошки сопровождали богиню Фрейю.

"Это не просто борьба с грызунами. Религиозный статус сделал кошек ценным "товаром" для торговли и дипломатических даров", - уточнили авторы.

Исследование также задокументировало печальную судьбу европейских диких кошек. С I тысячелетия н.э. их популяция сокращается из-за, потери среды обитания и смешения видов.