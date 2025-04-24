В США собака исчезла во время урагана и вернулась к хозяйке спустя пять лет

К жительнице США Дебби Ла Флер вернулась собака по кличке Кингстон, пропавшая после урагана пять лет назад. Об этом пишет издание USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2020 году штат Луизиана накрыл ураган Лора. Вернувшись домой, хозяйка обнаружила, что одно из окон в ее доме разбито, а любимого йоркширского терьера нигде нет.

"Он был частью нашей жизни. Он был нашим ребенком", - рассказала женщина.

Уже потеряв надежду найти Кинстона, жительница США получила письмо, в котором говорилось, что ее собака жива. Кингстон выжил в страшном урагане и остался на улице. Его нашли студенты из соседнего штата и забрали себе.

По словам Ла Флер, она четыре часа провела в пути, чтобы встретиться с любимой собакой.

Женщина рассказала журналистам, что пес Кингстон был лучшим другом ее супруга. Однако тот не дождался воссоединения Его не стало за несколько лет до этого из-за несчастного случая. Встретившись с Кингстоном снова, женщина сказала, что к ней будто вернулась частичка мужа.