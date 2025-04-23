94-летняя пенсионерка назвала зумбу секретом своего долголетия

Женщина из Англии, которой исполнилось 94 года, ходит на зумбу три раза в неделю и считает активный образ жизни секретом своего долголетия, пишет Good News Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэри Марсон из Лондона в 94 года трижды в неделю посещает занятия зумбой, демонстрируя удивительную энергию и гибкость.

"Я могу выполнять все движения в программе, даже наклоняться и касаться пола!", - с гордостью заявляет она.

Родившаяся на Ямайке и переехавшая в Англию в 27 лет, Мэри связывает свое отличное здоровье с органическим питанием и активным образом жизни. Единственное, что иногда ее беспокоит - это редкие простуды.

"Мне повезло с генами - мои родители тоже были долгожителями", - добавляет пенсионерка.

Став местной знаменитостью, Мэри вдохновляет людей всех возрастов. Преподаватели по зумбе относится к ней как к члену семьи, ежегодно устраивая пышное празднование ее дня рождения с тортом и воздушными шарами.

"Музыка на занятиях заряжает меня энергией. Я всегда была позитивным человеком, и это помогает мне не чувствовать себя старой", - делится Мэри.

Четверо детей женщины, а также четверо внуков и пятеро правнуков не скрывают гордости за свою родственницу, доказавшую, что возраст - не помеха активной жизни.