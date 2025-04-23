Мужчина впервые сыграл в лотерею и разбогател

Житель американского штата Мэриленд впервые сыграл в лотерею и разбогател. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина из округа Сент-Мэрис рассказал, что никогда в жизни не играл в лотерею, пока недавно в очередной раз не отправился за покупками с матерью. "Мама играет в лотерею, и когда мы проходили мимо торгового аппарата с билетами, она предложила мне, наконец, тоже попробовать", - поделился воспоминаниями американец.

Он послушался и купил билет розыгрыша Big Money. Счастливчик стер защитный слой и понял, что с первой попытки выиграл 50 тысяч долларов.

Мужчина признался, что испытал огромное удовольствие от победы, однако не уверен, будет ли играть еще. "Возможно, я как-нибудь попробую билеты Mega Millions или Powerball. Может быть, удача меня не оставит", - сказал он.