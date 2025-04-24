Женщина не могла носить обувь несколько месяцев после неудачного удаления татуировки

Женщина из Шотландии не могла носить обувь в течение нескольких месяцев после неудачного удаления татуировки, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жительница Глазго Аня Курсарис столкнулась с тяжелыми последствиями после процедуры лазерного удаления татуировки со стопы. Сразу после снятия специальной повязки Аня обнаружила, что ее нога покрылась многочисленными гнойными волдырями.

"Моя ступня выглядела деформированной, не было ни одного участка на месте татуировки без волдырей", - вспоминает она.

Самый крупный волдырь на лодыжке достигал 6,5 см в ширину. Отек был настолько сильным, что женщина несколько недель не могла носить обувь, а боль мешала нормально спать и передвигаться.

Особенно возмутило Аню отношение клиники к произошедшему. Персонал лишь сообщил, что волдыри "иногда появляются", порекомендовав лечить ожоги дома антисептическим кремом. При этом ранее Аня уже трижды проходила процедуры удаления татуировок в других клиниках и никогда не сталкивалась с подобными осложнениями. Полное заживление заняло около 12 недель, в течение которых женщина испытывала сильные страдания.

Своей историей женщина предостерегает других: перед удалением татуировки необходимо тщательно выбирать клинику, проверять квалификацию специалистов и не игнорировать тревожные симптомы после процедуры. Особое внимание она советует обращать на отзывы других клиентов и наличие у учреждения соответствующих лицензий.