Археологи нашли доказательства боёв гладиаторов с дикими животными

Археологи впервые получили физическое подтверждение боев между гладиаторами и дикими животными, о которых писали римские хронисты и художники. В римском захоронении в Йорке обнаружен скелет мужчины, на костях которого остались следы укуса крупной кошки - предположительно льва.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Мужчина возраста от 26 до 35 лет, был погребен на месте, известном как Дриффилд-Террас - римское кладбище, которое ранее уже связывали с погребениями гладиаторов. Укусы на тазовой кости совпали по форме с зубами льва, а сам след оказался несросшимся, что указывает на то, что рана была смертельной.

Судя по особенностям скелета, мужчина мог быть гладиатором, сражавшимся с животными. После гибели его, вероятно, обезглавили - в римской культуре это могло быть как ритуалом, так и жестом милосердия. Помимо укуса, на костях зафиксированы признаки хронических нагрузок и воспаления - следы тяжелых тренировок.

По словам одного из авторов, Тимоти Томпсона из Университета в Мейнуте, находка подтверждает, что арены с участием диких зверей существовали не только в Риме, но и в провинциальной Британии. Львы, по всей видимости, доставлялись сюда из Северной Африки по торговым путям, по которым также везли вино, зерно и масло.

Теперь ученые надеются найти следы амфитеатра в римском Йорке, где когда-то бывали высшие сановники империи. Скелет станет частью выставки о гладиаторах в музее Йорка.