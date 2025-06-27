Эксперт развеял миф об опасности укусов скорпионов
Большинство укусов скорпионов не несут сильного вреда здоровью человека. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщил специалист по домашнему содержанию скорпионов Максим Долматов. "Уколы далеко не всех скорпионов приводят к летальному исходу. Это зависит как от самого вида скорпиона, так и от возраста и состояния здоровья человека.
Большинство укусов скорпионов не несут сильного вреда здоровью человека.
Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщил специалист по домашнему содержанию скорпионов Максим Долматов.
"Уколы далеко не всех скорпионов приводят к летальному исходу. Это зависит как от самого вида скорпиона, так и от возраста и состояния здоровья человека. Из 2880 видов только самая малая часть способна действительно привести к смерти", - рассказал Долматов.
Заводчик скорпионов отметил, что чаще всего от укусов скорпионов умирают дети и старики, в остальных же случаях могут возникнуть аллергическая реакция и болезненные ощущения. В этом случае эксперт советует использовать антигистаминные и обезболивающие препараты или обратиться за медицинской помощью.
Долматов также рассказал, как обезопасить себя от встречи со скорпионом.
"Их можно встретить под камнями, в норках, а также просто прогуливающихся особей. При отдыхе на дикой природе всегда необходимо осматривать обувь", - пояснил специалист.