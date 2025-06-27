Диетолог заявила о вреде интервального голодания

Интервальное голодание - популярный инструмент как для похудения и поддержания физической формы, так и просто в качестве образа жизни. Однако, несмотря на его распространенность, этот метод не всегда оказывает благоприятное воздействие на организм.

Как передает Day.Az, врач-диетолог сервиса Performance Food, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала "Известиям", почему регулярное питание работает лучше, чем голод по расписанию.

Во-первых, нутрициолог отметила, что интервальное голодание предполагает длительные периоды без пищи, что может привести к недостатку необходимых питательных веществ. По ее словам, организм человека нуждается в постоянном поступлении энергии и макроэлементов для поддержания нормального функционирования. Отсутствие пищи вгоняет тело в стресс, в результате чего происходят выбросы кортизола, которые препятствуют усвоению полезных элементов, когда "окно для еды" всё же наступает.

Регулярные приемы пищи же способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови, что особенно важно для предотвращения его резких скачков и последующего чувства голода. При интервальном голодании многие люди сталкиваются с резкими колебаниями уровня глюкозы, что может приводить к последующему перееданию в разрешенные часы. Это в свою очередь может свести на нет все усилия по контролю веса.

"Еще одним важным аспектом является влияние регулярного питания на обмен веществ. Частые приемы пищи могут способствовать улучшению метаболизма, в то время как интервальное голодание, наоборот, замедляет его. Когда мы едим регулярно, наш организм лучше усваивает пищу и использует ее для получения энергии", - объяснила Мещерякова.

Это, по ее словам, также помогает избежать накопления жира, так как организм не испытывает стресса от недостатка пищи. Кроме того, регулярные приемы пищи способствуют улучшению пищеварения. Когда человек ест небольшими порциями несколько раз в день, желудочно-кишечный тракт работает более эффективно. А это снижает риск возникновения проблем с желудком из-за изжоги, вздутия и прочего.

Диетолог напомнила и о психологическом аспекте питания. Интервальное голодание может вызывать тревожность у некоторых людей, например привести к чувству вины и негативному отношению к еде. Регулярные приемы пищи позволяют нам наслаждаться едой без лишнего стресса и минимизировать риски возникновения расстройства пищевого поведения.

"Выбор типа питания - ответственный шаг, совершая который следует учитывать многие факторы. Среди них и уровень физической активности, и распорядок дня, и общий эмоциональный фон, а также состояние здоровья", - заключила диетолог.