Мужчина съел орех и столкнулся с неожиданным последствием

Пользователь Reddit с ником Lisbethborden рассказал о том, как съел большой миндаль и столкнулся с неожиданным последствием. Орех спровоцировал кишечную непроходимость, а работа врачей по ее устранению обошлась в 150 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я ел батончик мюсли на работе. Когда я разворачивал его, то увидел особенно большой и блестящий целый миндаль. Я подумал тогда про себя: "Надо же, он размером с мой большой палец". Когда я ел, не отрываясь от компьютера, этот гигантский орех неразжеванным проскользнул в заднюю часть моего горла, и я бездумно проглотил его", - рассказал мужчина о том, как начинались его злоключения.

На следующий день он проснулся с небольшой болью в области живота, которая за считанные часы стала невыносимой и сопровождалась обильной рвотой. После обследования в местной больнице его госпитализировали с кишечной непроходимостью и начали готовить к экстренной операции. Но перед ней ему поставили желудочный зонд, чтобы с его помощью отсасывать содержимое органа во время вмешательства и способствовать заживлению после него.

"Гигантская медсестра подошла ко мне с трубкой, отвела кулак назад и фактически ударила меня трубкой прямо в левую ноздрю. Мой нос взорвался кровью, как фейерверк, но оказалось, что трубка слишком толстая, поэтому она повторила процедуру с другой трубкой и другой ноздрей", - написал Lisbethborden.

Сама операция прошла успешно, однако пациенту пришлось провести в госпитале еще пять дней. В течение этого времени медсестры внимательно изучали его испражнения, а ему самому приходилось по несколько раз в день рассказывать своему врачу о том, отходят ли у него кишечные газы и как они при этом пахнут. Подобные анализы он сдавал и после выписки, а само лечение обошлось его страховой компании в 150 тысяч долларов.