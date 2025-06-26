Названы факторы, которые влияют на рост человека

Рост - это сложный результат взаимодействия генетики, гормонов, питания и даже образа жизни.

Как передает Day.Az, наследственность влияет на рост только на 60-80%, рассказал "Газете.Ru" врач, ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

"Примерно на 60-80% рост определяется наследственностью. Если родители высокие, с большой вероятностью и ребенок унаследует их габариты. Ученые выявили сотни генов, влияющих на рост, включая те, что регулируют развитие костей и хрящей. Но гормоны также очень важны для роста. Даже с идеальными генами без гормонов не обойтись. Главный "стимулятор" - гормон роста (соматотропин), который вырабатывается гипофизом. Он заставляет кости и хрящи удлиняться, особенно в детстве и подростковом возрасте. Также важны тиреоидные гормоны (щитовидная железа) - их дефицит в детстве может привести к задержке роста - и половые гормоны (тестостерон и эстрогены), - они ускоряют рост в пубертате, но затем "закрывают" зоны роста в костях, останавливая его", - объяснил специалист.

Еще одним ключевым фактором является питание. Без достаточного количества белков, витаминов и минералов организм не сможет реализовать генетический потенциал.

"Ключевые элементы, влияющие на рост, это белок (необходим для синтеза тканей), кальций и витамин D (укрепляют кости), цинк и железо (влияют на выработку гормонов). Физическая активность и сон тоже влияют на сон: во время движения (особенно прыжков, плавания, игровых видов спорта) стимулируется выработка гормона роста. А глубокий сон - это пик его секреции: дети, которые мало спят, часто отстают в росте", - рассказал врач.

А хронические заболевания (например, болезни почек или целиакия), а также плохая экология могут замедлять рост. Даже психологический стресс у детей (например, в неблагополучных семьях) способен подавлять выработку гормонов.